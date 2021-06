Anja hat heute Abend extra früher Schluss gemacht und für Behringer und sich gekocht. Aber Behringer muss unerwartet seine Mutter vom Flughafen abholen, weil Lilo, die das eigentlich machen wollte, ihren ersten Jahrestag mit ihrem neuen Lebenspartner Seibold vergessen hatte. Anja ist sauer, denn immerhin ist es auch ihr erster Jahrestag mit Behringer. Dieser verspricht Anja, dass er sofort, nachdem er seine Mutter abgeholt hat, zurück ins „Nolte-Eck" kommt. Aber Mutter Rosa möchte erst einmal einen Zwischenstopp bei einem Herrn Schirmer machen, dessen kleine Tochter angeblich in Barcelona ihren Teddy vergessen hat. Als sie die Wohnung betreten, finden sie Schirmer tot auf dem Boden liegend. Auch wenn es auf den ersten Blick wie ein Selbstmord aussieht, mag Behringer nicht so recht daran glauben. Als er spät am Abend zu Anja zurückkommt, ist das Essen verkocht und Anja sauer. Am nächsten Morgen erfährt Behringer von seinem wütenden Chef Werner Seibold, dass die Wohnung von Schirmer von den Kollegen der Drogenfahndung überwacht worden und Behringer mitten in deren Ermittlungen geplatzt sei. Ihm ist sofort klar, dass seine Mutter mit dem Teddy im Gepäck als Drogenkurier missbraucht wurde und nun in großer Gefahr ist. Während Seibold Behringer wie üblich den Fall entzieht und einen großangelegten Einsatz mit Pröttel in Frauenkleidern als Double für Mutter Rosa organisiert, folgt Behringer der Spur eines jungen Paares, das ihm vor der Wohnung von Schirmer aufgefallen war. Seine Ermittlungen werden unterbrochen, als er erfährt, dass Rosa entführt worden ist. Ein Ortungshalsband, das Behringer dem ewigen Ausreißer Elvis verpasst hatte, führt ihn glücklicherweise zu Rosa, und er kann zwei Drogenkuriere festnehmen. Den Mörder von Schirmer aber muss er noch finden …

Darsteller:

Hans Behringer: Jan-Gregor Kremp

Rosa Behringer: Ruth Maria Kubitschek

Lilo Behringer: Tessa Mittelstaedt

Werner Seibold: Florian Fitz

Anja Nolte: Birge Schade

Uli Pröttl: Stefan Haschke

Helga Kieling: Marion Breckwoldt

Frau Pösnecker: Angela Stresemann

Dr. Sylvia Paulus: Doreen Nixdorf

Rainer: Bernd Grawert

Emil: Oscar Ortega Sanchez

Erster Drogenfahnder: Christoph Zrenner

Zweiter Drogenfahnder: Prodromos Antoniadis

Miriam Ansbach: Anneke Schwabe

Bernd Helmholz: Alexander Wüst

und andere

Drehbuch: Michael Baier

Musik: Birger Heymann

Kamera: Wolf Siegelmann

Regie: Ulrich Zrenner