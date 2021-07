Feierabend im „Nolte-Eck". Kneipenwirtin Anja hat Hauptkommissar Behringer endlich einmal zu einem Tanz überreden können, als plötzlich Markus Reiser, ein junger Mann, mit gezogener Waffe hereinstürmt und die Tageseinnahmen fordert.

Elvis und der KommissarWährend Behringer bemüht ist, die Situation unter Kontrolle zu halten, beißt Elvis Reiser ins Hosenbein. Bei dem anschließenden Tumult schießt Reiser auf Elvis und verletzt ihn. Reiser flieht nach draußen zu einem bereit stehenden Moped, auf dem ein Mädchen mit langen blonden Haaren auf ihn wartet. Kurz darauf hört Behringer einen fürchterlichen Knall. Am Unfallort findet er Reiser tot auf dem Boden liegend - von dem Mädchen keine Spur. Den angeschossenen Elvis lässt Behringer von seiner Kollegin, der Pathologin Dr. Wölfert, verarzten. Am nächsten Morgen macht sich Behringer auf die Suche nach der verschwundenen Zeugin und findet eine Spur, die ihn über Oberregierungsdirektor Heidenreich direkt zu dessen Tochter Andrea führt. So recht weiter kommt er aber nicht, weil sie die Aussage verweigert. Während Seibold mal wieder auf dem falschen Dampfer sitzt und fest an einen Racheakt des Kneipenbesitzers Atze Garbarek glaubt, versucht Behringer seiner Mutter behutsam zu erklären, wie es zu der Verletzung von Elvis gekommen ist. Müde kommt Behringer am Abend in sein geliebtes „Nolte-Eck", und als Anja sich gerade auf einen romantischen Abend mit ihm freut, taucht unerwartet Andrea auf …

Darsteller:

Hans Behringer: Jan-Gregor Kremp

Rosa Behringer: Ruth Maria Kubitschek

Lilo Behringer: Tessa Mittelstaedt

Werner Seibold: Florian Fitz

Anja Nolte: Birge Schade

Pröttl: Stefan Haschke

Helga Kieling: Marion Breckwoldt

Dr. Wölfert: Victoria Trauttmansdorff

Andrea Heidenreich: Anna Hausburg

Dr. Heidenreich: Dietmar Mues

Rolf Michels: Jona Mues

Haushälterin: Dagmar Laurens

Markus Reiser: Moritz Grove

und andere

Drehbuch: Michael Baier

Musik: Birger Heymann

Kamera: Wolf Siegelmann

Regie: Ulrich Zrenner