Seit Tagen überschwemmen uns Politiker mit ihren Lockerungs-Szenarien. Auch Hessen hat eigene Vorstellungen: Gastronomie im Freien ab April, „Click and Meet“ für den Einzelhandel und mehr private Kontakte. Doch es gibt auch Skepsis, ob diese neue Freiheit sinnvoll ist. Zu stark breitet sich die britische Virus-Variante auch hierzulande aus und die Schnelltests für Zuhause verzögern sich. Auf welche Regelungen können sich die Länder einigen? Und wer hat am Ende das Nachsehen? Einzelhandel vor Kultur? Hotels vor Sport? Und wie lange haben diese Ideen Bestand? Hessenschau extra „Endlich eine Perspektive?“, am 3. März um 20:15 Uhr im hr-Fernsehen.