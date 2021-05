Gilt eigentlich das zentrale Versprechen der sozialen Marktwirtschaft noch, dass jeder es zum Wohlstand bringen kann, der sich bildet, anstrengt und redlich bemüht? Oder ist die Herkunft und das Elternhaus doch entscheidender? Und wie hat die Corona-Pandemie das Verhältnis zwischen Armut und Reichtum beeinflusst? In der Reihe „Engel fragt“ geht Julia Tzschätzsch der Frage nach, was dran ist an dem Satz, dass jeder seines Glückes Schmied ist. Unter welchen Voraussetzungen ist sozialer Aufstieg möglich? Ein junger Bildungsaufsteiger erzählt seine Geschichte, und was ihm geholfen hat auf seinem Weg vom Kind armer Eltern zum erfolgreichen Unternehmensberater. Ist das die Regel oder eher die Ausnahme? Und sie trifft Menschen, die durch die aktuelle Pandemie ihre Existenz verloren haben. Wie groß ist die Hoffnung, wieder auf die Beine zu kommen oder überwiegt die Angst vor dem sozialen Abstieg? Bleibt unten, wer einmal unten ist?