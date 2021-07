Warum halten Menschen an Beziehungen fest, die ihnen schaden? Immerhin ruft alle fünf Minuten eine Frau bei der Polizei an, um sich Hilfe zu holen, weil sie bedroht wird. Alle drei Tage wird in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder Expartner ermordet. Und in der Corona-Krise ist die Zahl der Opfer häuslicher Gewalt sogar noch um sechs Prozent gestiegen.