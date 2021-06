Ein Rezept für zwei Personen von Volker Mehl.

Zutaten:

50 g Graupen

50 g gelbe Linsen

400 ml gesalzenes Wasser

1 kleiner Brokkoli

2 festkochende Kartoffeln

1 Zucchini

2 große Kräuterseitlinge

2 gekochte Rote Bete

1 Karotte

1 kleiner Kopf Rotkraut

1 Schale Kresse

4 EL Granatapfelkerne

Saft von 2 Zitronen

100 ml Olivenöl

1 TL Honig

2 EL Curry Pulver

2 EL Soja Sauce

Salz und Pfeffer zum Abschmecken

Zubereitung:

Die Graupen und Linsen noch bissfest ca. acht bis zehn Minuten im Wasser kochen und abtropfen lassen.

Beim Brokkoli die Röschen von Strunk schneiden, den Strunk danach in Würfel schneiden. Kartoffeln schälen und in Würfel schneiden. Zucchini und Seitlinge in Scheiben schneiden, Karotte schälen und grob raspeln, die rote Bete in Würfel schneiden, Rotkraut in feine Streifen schneiden.

Rote Bete und Karotte mit 1 EL Olivenöl, 2 EL Zitronensaft und Honig mischen und leicht salzen.

4 EL Olivenöl in einer Pfanne erhitzen, Brokkoli und Kartoffeln 5 Minuten kräftig anbraten, dann 1 EL Currypulver und die Zucchini zugeben und weiter 3 Minuten anbraten, zum Schluss 2 EL Zitronensaft darüber geben und danach auf die Seite stellen.

In die heiße Pfanne 2 EL Öl geben und die Seitlinge fünf Minuten kräftig anbraten, kurz vor Schluss mit der Soja Soße ablöschen und aus der Pfanne nehmen.

Das restliche Öl in der Pfanne erhitzen, 1 EL Currypulver, Graupen zugeben und gut vermischen.

Graupen Mischung in die Schale geben, das Gemüse und die Pilze darauf verteilen, mit Rotkrautstreifen, Granatapfelkernen und Kresse dekorieren. Zum Schluss mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken.



