Silke und Rainer Vogel haben es 2010 gewagt, obwohl vieles dagegen sprach: Sie haben ihren Mastbetrieb mit Schweinen und Rindern auf „Bio“ umgestellt. Inzwischen gilt ihr naturland-Betrieb in Nidderau, am Rande der Wetterau, sogar als Vorzeigehof für modernen Ökolandbau. Es gibt Hofführungen und Feste, Projekte für Kinder - und jedes Jahr bieten die Vogels auf ihren Feldern sogenannte „Saisongärten“ an. Kunden können hier selbst ihr Biogemüse anbauen und ernten.