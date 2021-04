Im Oktober 1968 eröffnete die erste U-Bahnlinie Frankfurts, die "A1", so ihr ursprünglicher Name. Sie war die dritte U-Bahn in Deutschland überhaupt, nach Berlin und Hamburg, und ihre gut neun Kilometer lange Strecke verlief vom Frankfurter Verkehrsknotenpunkt Hauptwache bis zur heutigen Haltestelle Nordwestzentrum.