Gesichtslose Schaufenster, leer stehende Geschäfte und Ladenketten prägen heute das Bild von Einkaufsmeilen – auch in Friedberg. Und doch ist etwas anders. Besonders in der Kaiserstraße. Hier haben sich auf engem Raum erstaunlich viele Traditionsgeschäfte erhalten, oft seit Generationen in Familienbesitz.