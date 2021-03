Eine Fahrradtour in fünf Etappen von Hannoversch Münden an der Weser bis auf die Wasserkuppe, und dazwischen liegt auch noch der Hohe Meißner: eine ziemliche Herausforderung für Sportmuffel Danny Morgenstern. An seiner Seite Petra Schildwächter, durchtrainierter Fitnesscoach und Personaltrainerin.