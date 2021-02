Was macht man, wenn man als erfolgreiches Gastronomenpaar mit vier Kindern ohne Vorwarnung die gemietete Location verliert und damit die Möglichkeit, den Lebensunterhalt zu verdienen? Jahrelang waren Daniela und Stefan mit ihrer „Spanischen Rhön“ ein Anziehungspunkt mitten in Hünfeld, mixten Rhöner Gemütlichkeit mit spanischem Temperament – kulinarisch und kulturell. Nach dem Schock kam der Neustart. Mit viel geliehenem Geld und verrückten Ideen kaufen sie eine riesige alte Unternehmer-Villa in Hünfeld: daraus soll eine „rhönspanische“ Ferien-Finca werden. Sie nehmen einen gewaltigen Umbau in Angriff. Die gelernten Gastronomen Daniela und Stefan packen überall mit an, damit ihre „Finca“ so schnell wie möglich fertig wird. Trotz vieler unangenehmer Überraschungen in der Bauphase hat die Familie wieder ein Zuhause und dazu mehrere Appartements. Die Gäste sollen Daniela und Stefan abends in der großen Küche zuschauen, beim Kochen mitmachen oder sich an der Bar Drinks mixen lassen. Finanziell ist das alles ein gewaltiges Risiko – und dazu hält Corona die ersten Gäste fern. Auch das beliebte Catering mit Rhöntapas für große und kleine Feiern ist nach dem Sommer wieder schwierig geworden. Glücklicherweise ist die Solidarität in der Region und auch die der Stammgäste groß.