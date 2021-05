"Erlebnis Hessen" begleitet Reiner Neidhart von "Neidharts Küche" in Karben und seinen Auszubildenden Jefferson Peter auf ihrer wöchentlichen Einkaufstour und macht noch ganz andere kulinarische Entdeckungen - zum Beispiel in einer Nudelmanufaktur in Florstadt, beim Rosenkochkurs in Steinfurth oder beim Rumtasting in Bad Vilbel.