Eine Bauernfamilie und eine Schaustellerdynastie, beide verbindet die Leidenschaft für ihre Arbeit. Genauso wie die Herausforderung, ihre jeweiligen Betriebe zukunftsfähig aufzustellen. Die dreiteilige Dokuserie zeigt die Hürden und Kämpfe, verfolgt Rückschläge und Erfolge in den Familienbetrieben über mehrere Monate. Dennis Ruppert wollte immer Schausteller sein. Wie der Opa, der Vater und der Bruder. Aber zusammen eine Kirmes-Attraktion zu betreiben, das bringt auch Konflikte. Dennis ist auf Risiko gegangen und hat sich einen eigenen "Frisbee" gekauft - das gigantische Fahrgeschäft ist sein Lebenstraum. Ein Traum, der durch Corona massiv bedroht ist. Bei Malte Groß, der aus einer Bauernfamilie kommt, sieht der Weg anders aus. Erstmal hat er Pädagogik studiert. Als klar wurde, dass der Biohof der Familie nicht fortbesteht, wenn der Vater in Rente geht, kehrte er aus der Stadt zurück ins Dorf seiner Kindheit. Zwei gute Freunde im Gepäck, die mit ihm dort arbeiten. Tradition ja, aber die Zukunft wollen die jungen Leute auf ihre Weise gestalten. Eine Arbeits- und Lebensgemeinschaft bauen sie auf, in dem kleinen Ort Mühlhausen in Nordhessen. Der Hofladen wird vergrößert, ein Bistro entsteht. Vor allem aber sind Malte und seine Freunde auf der Suche nach weiteren Mitstreitern, um die Arbeit zu bewältigen. Das stellt sich als das größte Problem heraus. Träumer können sie hier nicht gebrauchen. Die Trockenheit der letzten beiden Sommer und Schädlingsbefall machen viel Arbeit und gefährden die Ernte. Abnehmer für Kohl, Kartoffeln und Rüben haben sie genug, Corona beflügelt das Geschäft. Dennis Rupperts Familienbetrieb hingegen leidet massiv. Der letzte Rummel findet im September 2020 unter Corona-Bedingungen in Kassel statt. Dennis hat das mit seinen Kollegen organisiert, ein großer Extraufwand. Da hofft er noch auf weitere Aufträge. Emil, sein 10-jähriger Sohn, schwärmt genauso für Fahrgeschäfte wie der Papa und der Onkel. Das freut Dennis. Gerade ist die Familie in ihr Haus in Bad Wildungen gezogen. Sie sind die ersten Rupperts, die als aktive Schausteller sesshaft werden. Auch damit Emil nicht wie Dennis rund 30 verschiedene Schulen in seiner Schülerlaufbahn kennenlernen muss. "Rummel und Rübe" - eine dreiteilige Dokuserie über zwei Lebens- und Arbeitswelten und die schwierige Suche nach dem Weg in die Zukunft.