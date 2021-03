Eine Bauernfamilie und eine Schaustellerdynastie, beide verbindet die Leidenschaft für ihre Arbeit. Genauso wie die Herausforderung, ihre jeweiligen Betriebe zukunftsfähig aufzustellen. Die dreiteilige Dokuserie zeigt die Hürden und Kämpfe, verfolgt Rückschläge und Erfolge in den Familienbetrieben aus Nordhessen über mehrere Monate. Malte und seine Freunde führen den Biohof von Maltes Vater weiter. Die Suche nach neuen Mitstreitern für die Hofgemeinschaft ist schwierig. Im Sommer ballt sich die Arbeit: sie erweitern den Hofladen, bringen den Umbau für das Hofcafé voran und verwandeln einen Bauwagen in eine schicke Ferienwohnung. Der Laden läuft trotz Corona gut, aber Trockenheit und Schädlinge gefährden die Ernte. Bei der Schaustellerfamilie von Dennis läuft die „corona“-konforme Kirmes nicht so gut wie erwartet. Sie planen für weitere Veranstaltungen, aber alles ist ungewiss. Trotzdem freuen sie sich auf den Einzug in ihr neues Haus in Bad Wildungen. Sie sind die ersten in der Familientradition, die als aktive Schausteller nicht mehr nur im Wohnwagen leben. Auch damit Sohn Emil nicht so häufig die Schule wechseln muss wie sein Vater.