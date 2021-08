Längere Strecken radeln ohne Angst vor Bergen und Gegenwind? E-Bikes sind im Trend, egal ob geliehen oder gekauft. Danny Morgenstern will es auch wissen und hat vom normalen Fahrrad zum Rad mit Akku gewechselt. Er probiert es zum ersten Mal auf dem Radfernweg von Willingen nach Wanfried aus. Ob sich das Rad wirklich von allein fährt? Bevor Danny die 234 Kilometer auf der Nordhessenroute des R 5 in Angriff nimmt, lässt er sich gründlich in sein geliehenes E-Bike einweisen. Schließlich will er die Tour entlang des Edersees, durch die Täler von Eder, Fulda, Werra, durch den Kellerwald und viele nordhessische Fachwerkstädte auch genießen. Was muss man wissen, bevor man losfährt? Was passiert, wenn der Akku leer ist und man ist noch nicht am Ziel? Was hat E-Bike-Fahren noch mit Sport zu tun und ist Danny mit Anfang 40 nicht eigentlich viel zu jung dazu? Darauf will der ambitionierte Danny im Selbstversuch Antworten finden. Vielleicht gehört er am Ende zu den rund zwei Millionen Deutschen, die im vergangenen Jahr ein eigenes E-Bike gekauft haben.