Landflucht – damit wollte sich das kleine Gottsbüren im Landkreis Kassel nicht abfinden. Als immer mehr wunderschöne Fachwerkhäuser leerstehen und langsam verfallen, bildet sich die Initiative „Dorfschatz“. Die Mitglieder wollen Häuser und das Leben im Dorf retten. Und so wächst die Gruppe von Jahr zu Jahr. Ihre Hauptaufgabe: sie vermitteln alte „Fachwerk-Schätzchen“ an Interessierte in ganz Deutschland. Ein echter Gewinn für das Leben im Dorf. Das finden auch Heike und ihr englischer Mann David. Die beiden kamen vor drei Jahren nach Gottsbüren, sanieren ein 400 Jahre altes Fachwerkhaus. Neben drei Ferienzimmern entsteht ein echt britischer Pub. Der soll ein Treffpunkt für ganz Gottsbüren werden, eine richtige Kneipe gibt es hier schon seit Jahren nicht mehr. Doch einfach ist bei einem alten Haus gar nichts. Und so kämpfen die beiden gegen Behördenauflagen, die alte Bausubstanz und natürlich „Corona“. Für ihren Traum vom britischen Pub auf dem nordhessischen Land.