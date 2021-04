Fit in den Tag – Faszienworkout

Ein funktionelles Ganzkörpertraining für die Muskelkräftigung. Das Workout wird durch eine entspannende Selbstmassage mit der Faszienrolle oder dem Ball abgerundet. Diese Selbstmassage lockert alle Verspannungen auf, fördert die Regeneration im Muskel und steigert somit das Wohlbefinden.

Jeden Tag gibt es einen anderen 45-minütigen Kurs. Die Palette reicht von Bauch- und Rückentraining über Intervalltraining bis hin zu Yoga. Damit für jeden etwas dabei ist, richten sich manche der Kurse an Fortgeschrittene, andere an Anfänger. Die 1860 gegründete Turngemeinde Bornheim ist mit ihren knapp 30.000 Mitgliedern der größte Breitensportverein in Hessen.

Sendung: hr-fernsehen, "Fit in den Tag", 28.04.2021, 08:05 Uhr