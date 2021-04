Fit in den Tag – Yoga Stretch & Relax

Mit Körper- und Atemübungen wird der gesamte Körper gedehnt, entspannt und der Geist beruhigt. Ein Spannungsausgleich zwischen Aktivität und innerer Ruhe wird hergestellt und so Stress abgebaut und neue Energie getankt.

Jeden Tag gibt es einen anderen 45-minütigen Kurs. Die Palette reicht von Bauch- und Rückentraining über Intervalltraining bis hin zu Yoga. Damit für jeden etwas dabei ist, richten sich manche der Kurse an Fortgeschrittene, andere an Anfänger. Die 1860 gegründete Turngemeinde Bornheim ist mit ihren knapp 30.000 Mitgliedern der größte Breitensportverein in Hessen.

Die 1860 gegründete Turngemeinde Bornheim ist mit ihren knapp 30.000 Mitgliedern der größte Breitensportverein in Hessen.



