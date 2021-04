Gammelfleisch, Bakterien in der Wurst, infiziertes Personal: Immer wieder sorgen Fleischskandale für Aufregung: Zuletzt war Deutschlands größter Fleischproduzent Tönnies von Corona betroffen, zuvor ging der nordhessische Hersteller Wilke pleite, nachdem er vergiftete Wurst verkauft hatte. Wie steht es um die Fleischindustrie? Was machen die Behörden? Die Fleischwirtschaft ist unübersichtlich: Es gibt handwerkliche Metzgereien und mittelständische und große Industriebetriebe. Bedeuten regionale oder ökologische Produktion auch mehr Sauberkeit und Hygiene? Welche Rolle spielt das Alter eines Betriebs? Der Hessische Rundfunk hat über neun mittlere und große Unternehmen in Hessen recherchiert. Trotz Corona konnte hr- Reporterin Anna Schlieter unter strengen Hygienebedingungen in einigen Betrieben filmen. Nach dem Wilke- Wurst- Skandal wurden neue Leute in der Staatsaufsicht geheuert. Methoden und Kompetenzen wurden erweitert, die hessische Verbraucherministerin versprach Transparenz. Gesetzlich ist es theoretisch möglich, von Veterinärämtern detailliert über Probleme informiert zu werden. hr- Journalisten haben es ausprobiert und festgestellt: Behörden bearbeiten Anträge manchmal gar nicht und meistens sehr zurückhaltend. Für staatliche Veterinäre ist auch nach dem Wilke- Skandal Zusammenarbeit mit privaten Unternehmen wichtiger als Information der Öffentlichkeit.