Rund 20.000 Kleingärten gibt es in Hannover. Doch die riesigen Grünflächen mitten in der Stadt werden kaum zum Gemüseanbau genutzt, trotz gesetzlicher Vorgaben. Das will Jan Heeren mit seinem außergewöhnlichen Gartenprojekt vom BUND ändern. Sein Ziel: Er will Kleingärtner animieren, wieder mehr Gemüse und vor allem besondere, alte Sorten anzubauen und etwas für die Insektenvielfalt im eigenen grünen Reich zu tun. Im Rahmen des BUND-Projekts Universum Kleingarten zeigt der Landschaftsarchitekt motivierten Kleingärtnern direkt vor Ort, wie sie ihre Pläne vom ökologischen Gärtnern in die Tat umsetzen können. Die Dokumentation begleitet Jan Heeren eine Saison lang bei seiner Arbeit mit den Kleingärtnern. Der Bau eines Hochbeetes, die Anlage eines Insektenbeetes und eine Verkostung von alten Tomatensorten stehen unter anderem auf seinem Programm.