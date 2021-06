Fernsehgärtner Rüdiger Ramme verwandelt zwei völlig verwahrloste Gärten in grüne Oasen. Der erste Garten ist eine viele Jahre lang ungenutzte Parzelle in einer Schrebergarten-Anlage, der zweite ein brachliegender Hinterhof eines Mietshauses. Die Herausforderung für den Gartenprofi: Diese unansehnlichen Unkrauthöllen in schöne und nutzbare Gärten verwandeln - und das mit einem kleinem Budget von jeweils 1.500 - 2.000 Euro. Mehr wollen die Gartenneulinge nicht investieren. Einmal soll ein erntereicher, ökologischer Bio-Obst- und Gemüsegarten entstehen, einmal ein abwechslungsreicher Familiengarten mit Grillplatz, Sandkasten, Rasen, Blumenbeet und Kräuter-Hochbeet. Der Film zeigt, wie sich beide Gärten im Zeitraum von März bis Oktober Stück für Stück verändern und gibt viele einfache Tipps zum preiswerten Nachgärtnern.