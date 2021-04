Stuart Pigott sucht in Kellern nach gereiften Tropfen und nach Weingütern, die gereifte Weine zu erschwinglichen Preisen im Angebot haben. Diese Suche führt ihn an die Saar zum Weingut von Kesselstatt und in den Rheingau zu den Weingütern Georg Breuer, Wegeler und Kloster Eberbach.