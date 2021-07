Giraffe, Erdmännchen & Co. (11)

Ein Stück Afrika im Taunus. Was tun, wenn die Savannen-Landschaft in Breiten liegt, in denen es für den typischen Affenbrotbaum der Savanne zu kalt ist? Im Opel-Zoo wird kurzerhand ein künstlicher Baum gebaut. Extra dafür ist ein Künstler aus Italien angereist und zeigt gerne seine Skizzen.