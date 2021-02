Giraffe, Erdmännchen & Co. (235)

Werden Cashu und Nobody ein Paar? Große Aufregung im Frankfurter Zoo: Brillenbärin Cashu trifft heute das erste Mal auf ihren zukünftigen Gemahl Nobody. Noch trennen sie Gitter, trotzdem halten alle die Luft an: Werden sie sich verstehen? Immerhin sollen sie mal viele kleine Bären zeugen und somit dem Frankfurter Zoo zum Zuchterfolg verhelfen.