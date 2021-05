Giraffe, Erdmännchen & Co. (302)

Mhorr-Gazellenbaby Emma wartet sehnlichst auf ihren Ersatzpapa – und aufs Fläschchen. Pfleger Patrick Waymon nimmt seine Pflichten sehr ernst und füttert die Kleine fünfmal am Tag per Hand. Ihre Mutter hat sie verstoßen, nun liegt es in seinen Händen, die grazile Schönheit aufzuziehen - eine verantwortungsvolle Aufgabe.