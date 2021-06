Der französische Orang-Utan-Mann Kembali kommt heute in Frankfurt an. Die Aufregung ist groß, so einen Zugang erlebt das Zoo-Team nicht alle Tage. Auch die Orang-Familie ist gespannt – sie ahnt, dass irgendetwas "im Busch" ist. Doch zuerst muss Kembali in die Quarantäne-Station.