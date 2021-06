Sauberkeit und Pflege muss sein im Zoo, das gilt auch für den unterirdischen Teil, den die Besucher so nicht kennen. In riesigen Tanks wird dort das Wasser für die Aquarien des Frankfurter Zoos aufbereitet und bereitgestellt. Alle paar Jahre heißt es deshalb für die Pfleger: ab in die Taucheranzüge und hinunter in die nasse Unterwelt, zum Schrubben.