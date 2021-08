Giraffe, Erdmännchen & Co. (35)

Partnertausch bei den Frankfurter Nashornleguanen: Um ein bisschen frisches Blut in die Nachzuchten zu bringen, nehmen die Tierpfleger des Exotariums ihren beiden Leguanweibchen kurzerhand die Männer weg - obwohl die sich sehr gut miteinander verstanden hatten. Die Weibchen staunen nicht schlecht, als ihnen als Ersatz zwei neue Männchen vor die Nase gesetzt werden, die fast doppelt so groß sind wie ihre Vorgänger. Ob das gut geht? Die Pfleger bleiben sicherheitshalber in der Nähe, bis sich die neuen Paare beschnuppert haben.