Der Landtag in Wiesbaden wird so bunt wie nie: Spot an für 75 Jahre Hessen! Eine Lasershow rückt heute die Werte der Demokratie eindrucksvoll in den Fokus. Denn die sind auch in der heutigen Welt nicht selbstverständlich. Hessen hat die älteste Verfassung Deutschlands. Sie trat am 1. Dezember 1946 in Kraft – schon eineinhalb Jahre nach Ende des 2. Weltkrieges. Doch warum ist sie so wichtig? Was regelt sie? Und was ist eigentlich genau der Landtag? Die Vorbereitungen für die Show laufen seit Tagen und wir sind live dabei. Hessenschau extra „Große Lightshow am Landtag“ um 20:15 Uhr im hr-Fernsehen.