Viele Urlauber möchten den Sommer 2020 im eigenen Land verbringen. Es gibt so viele schöne Fleckchen in Deutschland. Wir sind für Sie unterwegs zu Ausflugszielen direkt vor der Haustür. Für jedes einzelne gibt es mindestens "Drei Gründe ..." dorthin zu reisen.

Wer die Hauptstadt einmal jenseits der quirligen Innenstadt erleben möchte, ist in Köpenick bestens aufgehoben. Köpenick ist der Stadtteil Berlins mit dem meisten Grün und dem meisten Wasser. Segeln, Paddeln oder Dampfer fahren, den Müggelturm besteigen, durch die kleinen Altstadtgassen spazieren und das Kunstgewerbemuseum im Köpenicker Schloss besuchen – all das ist möglich bei einem Besuch in Berlin-Köpenick!



Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 16.06.2020, 16:00 Uhr