Drei Gründe für das Ruhrgebiet

Viele Urlauber möchten den Sommer 2020 im eigenen Land verbringen. Es gibt so viele schöne Fleckchen in Deutschland. Wir sind für Sie unterwegs zu Ausflugszielen direkt vor der Haustür. Für jedes einzelne gibt es mindestens "Drei Gründe ..." dorthin zu reisen.

Fahrradurlaub im Ruhrgebiet – auf die Idee kommt nicht jeder. Dabei warten in der Fünf-Millionen-Einwohner-Region stolze 1200 km Radwege darauf, entdeckt zu werden. Und die führen nicht nur an imposanten Industriedenkmälern vorbei, sondern auch durch sehr viel Natur. Und am Ende einer Tagestour warten äußerst originelle und überraschend günstige Unterkünfte auf den müden Radler.



Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 30.06.2020, 16:00 Uhr