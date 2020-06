Viele Urlauber möchten den Sommer 2020 im eigenen Land verbringen. Es gibt so viele schöne Fleckchen in Deutschland. Wir sind für Sie unterwegs zu Ausflugszielen direkt vor der Haustür. Für jedes einzelne gibt es mindestens "Drei Gründe ..." dorthin zu reisen.

Das Ruppiner Land. Prachtvolle Schlösser, faszinierende Natur, fesselnde Geschichte! Das sind schon mal drei Gründe, um hierher zu kommen. Wer sich auf den Weg in die wundervolle Landschaft etwa 80 Kilometer nordwestlich von Berlin macht, wird noch viele mehr entdecken. Den schrägen Bildhauer Tony Thorrilhon in Rheinsberg zum Beispiel oder Fischer Büchner, der schon in siebter Generation auf dem Stechlin seine Maränen fängt.



Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 03.07.2020, 16:00 Uhr