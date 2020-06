Viele Urlauber möchten den Sommer 2020 im eigenen Land verbringen. Es gibt so viele schöne Fleckchen in Deutschland. Wir sind für Sie unterwegs zu Ausflugszielen direkt vor der Haustür. Für jedes einzelne gibt es mindestens "Drei Gründe ..." dorthin zu reisen.

Der Werra-Burgen-Steig in Hessen reizt zum Wandern auf den Bergrücken des Werratals. 133 km ist dieser offizielle Qualitätswanderweg lang. Vorbei an stattlichen Burgen und Schlössern und durch atemberaubende Landschaften werden Wanderer mit grandiosen Ausblicken und einer besonderen Fauna und Flora verwöhnt. Auch ein Stück innerdeutsche Grenzgeschichte erleben Besucher in der Hessischen Schweiz entlang des Grünen Bandes. Dieses Fleckchen Erde ist unbedingt eine Reise wert.



