Drei Gründe für Fischland-Darß-Zingst

Viele Urlauber möchten den Sommer 2020 im eigenen Land verbringen. Es gibt so viele schöne Fleckchen in Deutschland. Wir sind für Sie unterwegs zu Ausflugszielen direkt vor der Haustür. Für jedes einzelne gibt es mindestens "Drei Gründe ..." dorthin zu reisen.

Strandparadies, Nationalpark, Wassersportrevier - für all das steht die Region Fischland-Darß-Zingst in Mecklenburg-Vorpommern. Auf 40 Kilometern Länge beheimatet die Halbinsel zwischen Ostsee und Bodden unter anderem den drittgrößten Nationalpark Deutschlands. Während man dort die Ruhe genießen kann, geht es in Orten wie Zingst mondän und quirlig zu. An der Seebrücke werden in den Ferien sogar täglich gratis Tanzworkshops angeboten – mit herrlichem Blick auf die Ostsee.



