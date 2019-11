Die Plätzchen zum Fernsehprogramm und unserer hr-Aktione: Konditormeister Bernd Siefert aus dem Café Siefert in Michelstadt hat das Rezept.

Zutaten:

200 g Butter

100 g Zucker

1 Prise Meersalz

1 unbehandelte Orange, den Schalenabrieb davon

½ Tonkabohne, fein gerieben

1 Ei

300 g Weizenmehl

Zum Bestreichen:

2 Eigelbe

Zutaten Füllung:

200 g Orangengelee

1 TL Thymian

100 g Marzipan

Zubereitung:

Die Butter mit Zucker verrühren. Danach die restlichen Zutaten für den Teig rasch unterkneten.

Den Teig in Folie packen und ca. 30 Minuten in den Kühlschrank legen. Danach den Teig auf einer mit Mehl bestreuten Fläche drei Millimeter dick ausrollen. Sterne ausstechen und mit Eigelb bestreichen. Die Sterne auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. 20 Minuten bei 175° C Umluft backen.

Zubereitung der Füllung:

Den Gelee mit dem Thymian aufkochen und durch ein Sieb gießen. Marzipan in kleinen Stückchen in den Gelee rühren. Die Masse in einen Spritzbeutel mit kleiner Tülle füllen und erkalten lassen. Je zwei Sterne mit einem Tupfer der Füllung zusammenkleben. Dabei darauf achten, dass die mit Eigelb bestrichenen Seiten aussen sind.



Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 28.11.2019, 16:00 Uhr