Bernd Sieferts Kokosmakronen bekommen dank Rosenwasser das gewisse Etwas.

Halten Sie bereit: Spritzbeutel, Sterntülle, Backpapier

Zutaten:

125 g Rohrzucker

140 g Kokosraspeln

4 Eiweiß (120 g)

15 g Mehl

125 g Puderzucker

1 unbehandelte Orange, den Schalenabrieb

1 TL Rosenwasser

Backoblaten

Zubereitung:

Rohrzucker, Kokosraspeln, Eiweiß und Schalenabrieb in einer Rührschüssel mischen und im Wasserbad unter ständigem Rühren auf 70°C erwärmen. Puderzucker mit dem Mehl mischen und sieben. Danach unter die Kokosmasse rühren.

Den Teig auf ca. 30° C abkühlen lassen und das Rosenwasser unterrühren.

Anschließend die Masse in einen Spritzbeutel mit Sterntülle füllen und auf die Backoblaten spritzen. Bei 180° C ca. 10 Minuten backen.

Tipp: Wer die Makronen ganz weiß möchte den Rohrzucker durch normalen Zucker ersetzen. Noch aromatischer werden die Makronen, wenn man die Kokosraspeln vorher im Ofen röstet.



