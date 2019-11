Konditor Stefan Streicher aus Allendorft liefert seine ganz persönlichen Bärentatzen zum Nachbacken.

Zutaten:

110 g Eiweiß

330 g Puderzucker

7g Zimt

30 g Kakao

1 Pck. Vanillezucker

330 g Mandeln

Zucker zum Wälzen

Bärentatzen-Backform

Zubereitung:

Eiweiß und Puderzucker zusammen steif schlagen. Den Zimt mit Kakao, Vanillezucker und Mandeln mischen und von Hand unterkneten.

Den Teig in Klarsichtfolie gewickelt für etwa zwei Stunden in den Kühlschrank stellen.

Danach aus dem Teig kleine Kugeln formen. Diese in Zucker wälzen und in die Bärentatzenform drücken. Die Plätzchen wieder ausformen und bei 190°C - 200°C (Umluft 170° C – 180° C) für 10 - 15 Minuten backen.



Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 01.12.2019, 16:00 Uhr