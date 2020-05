Bild © Kaboompix via pexels.com

Rucola-Keimlinge Bild © Kaboompix via pexels.com

Säen Sie den Salatsamen zuhause in Ihrem Garten, in einem Kübel auf Balkon oder Terrasse und holen Sie sich so Ihr eigenes Sommergemüse nach Hause. Machen Sie mit bei unserer Sommer-Aktion "hallo hessen schenkt Ihnen Salatglück."

Wir möchten wissen welchen besonderen Platz Ihre Salatpflanze in Ihrem Garten, auf Ihrem Balkon oder Ihrer Terrasse gefunden hat. Schicken Sie uns Fotos, wie Ihr Salat bei Ihnen zu Hause wächst und gedeiht. Geben Sie uns Tipps wie Sie für reiche Ernte sorgen.