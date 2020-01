Auch diese Woche suchen wieder Tiere ein neues Zuhause. Heute stellen wir Ihnen vier Hunde von der Wau-Mau-Insel in Kassel vor.

Candy

Bild © hr

Candy kam im März 2019 in unser Partnertierheim in Rumänien. Sie hatte einen Unfall und ihr linkes Vorderbein musste leider amputiert werden. Seit Oktober ist sie nun in Kassel. Candy ist sehr menschenbezogen und total verschmust. Längere Ausflüge mag sie aufgrund ihrer Behinderung nicht besonders, sie hat jedoch einen Hundewagen und kommt gut damit zurecht. Im Alltag stellt ihre Beeinträchtigung kein besonderes Problem dar, optimal wäre ein Haus oder eine ebenerdige Wohnung mit Garten. Candy ist sehr verträglich mit Artgenossen und auch Katzen und für Anfänger geeignet.

Sammy

Hund Sammy Bild © hr

Es gibt Hunde, die scheinen das Pech anzuziehen wie ein Magnet. Und Sammy ist leider einer dieser armen Kerle. Er hat schon mehrfach Pech gehabt und leider keine guten Erfahrungen mit der Gattung Mensch gemacht. Ursprünglich wurde er als Welpe von uns vermittelt und ist dann 2017 wieder zurück ins Tierheim gekommen, weil der neue Lebenspartner den Hund nicht wollte. Er muss in diesem Zuhause auch von Kindern geärgert worden sein, daher haben wir für ihn ein neues Zuhause ohne Kinder gesucht. Dies hat er auch gefunden und die Menschen haben uns regelmäßig über Sammys Werdegang informiert und alles schien happy. Doch nun ist ein Familienmitglied zum Pflegefall geworden und die Besitzer haben die Betreuung übernommen und hatten nun plötzlich keine Zeit mehr für Sammy. Wir suchen für Sammy erneut ein Zuhause-für-immer ohne Kinder und am liebsten als Einzelprinz. Seine Menschen sollten über Hundeerfahrung verfügen und viel Zeit für Sammy haben. Wir sind uns sicher, dass er noch einen Verlust nicht ertragen wird. Daher unsere dringende Bitte an alle Interessenten: Überlegen Sie sich gut, ob Sie einen Hund als neues Familienmitglied bei sich aufnehmen möchten und für ihn da sein wollen. In guten wie in schlechten Zeiten.

Carlo

Hund Carlo Bild © hr

Carlo ist ein freundlicher und sehr quirliger Rüde, den wir aus unserem rumänischen Partnertierheim in Brasov übernommen haben. Haben junge Hunde es schon schwer, ein geeignetes Zuhause zu finden, dann haben erwachsene Tiere umso schwerer. Carlo ist recht unternehmungslustig eignet sich allerdings nicht für Couch Potatoes, sondern möchte gefordert und gefördert werden. Welcher sportlicher Hundefreund mit Herz und Verstand sucht einen treuen Begleiter auf vier Pfoten und möchte Carlo einmal kennenlernen?

Toby

Bild © hr

Toby ist etwa ein halbes Jahr alt und wurde von seinen Vorbesitzern wegen Überforderung abgegeben. Als Junghund muss er dementsprechend noch Vieles lernen, hat aber bereits ein gutes Grundgehorsam. Er würde sich sehr über ein aktives Umfeld freuen, etwa eine Familie mit Kindern oder aktive ältere Menschen. Seine Ansprüche an Freigang sind dabei jedoch keine besonderen. Er ist gut verträglich mit Artgenossen und Katzen und auch für Hundehalter-Anfänger geeignet.

Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 27.01.2020, 16:00 Uhr