Heute suchen fünf Hunde aus dem Tierheim "Tierhafen" in Bad Karlshafen wieder nach einem Zuhause mit Herz.

Kocos und Honey

Rasse: Mischlinge

Geboren: 2012 und 2013

Geschlecht: weiblich, kastriert

Abgabegrund: Übernahme vom Partnertierheim

Im Tierheim seit: 09.02.2021

Kocos und Honey kamen gemeinsam mit acht weiteren Hunden aus unserem ungarischen Partnertierheim in Kiskunhalas zu uns.

Die beiden Hündinnen sind Mutter und Tochter uns begleiten sich gegenseitig schon ihr ganzes Leben lang. Ihr Besitzer in Ungarn verstarb, weshalb sie ins Tierheim kamen.

Nun suchen sie in Deutschland ihr Glück und das unbedingt zusammen! Die beiden hängen sehr aneinander und insbesondere Honey findet in Kocos eine wichtige Stütze.

Sie tauen allmählich auf und überwinden ihre anfängliche Zurückhaltung recht schnell. Dann erkunden sie auch sehr neugierig ihre Umgebung und gehen schon gut an der Leine. Tochter Honey macht ihrer Mama wilde Spielaufforderungen, die Kocos aber ganz cool über sich ergehen lässt.

Honey hat von uns mittlerweile schon ein wenig die Frisur aufgepeppt bekommen. Zuvor saß sie voller Filzplatten und ihre Knopfaugen kamen hinter der Lockenpracht kaum zur Geltung. Sie hat ihren Termin im Schönheitssalon sehr gut mitgemacht - wenn nicht sogar genossen! Seither ist sie eine aufgeweckte Schmuserin und lässt sich sehr gern den Hintern kraulen, an dem sie noch einige kahle Stellen aufweist. Kocos hingegen klettert am liebsten auf den Schoß und verteilt auch mal ein Küsschen.

Beim Katzentest durchs Fenster wirkten Kocos und Honey interessiert, aber nicht aggressiv. Sofern wäre ein Katzenhaushalt nicht ausgeschlossen, wobei die Zusammenführung natürlich langsam und kontrolliert stattfinden sollte.

Mogli

Mogli Bild © Tierhafen

Rasse: Mischling

Geboren: 2014

Geschlecht: männlich, kastriert

Abgabegrund: Übernahme vom Partnertierheim

Im Tierheim seit: 10.02.2021

Mogli hatten wir im Juni 2020 aus unserem ungarischen Partnertierheim in Kiskunhalas übernommen und bald darauf vermitteln können.

Nach sieben Monaten im eigenen Zuhause kam er zu uns zurück, da er mit dem Kleinkind nicht zurechtkam und auch noch einige Baustellen hat, an denen gearbeitet werden muss.

Dazu gehört unter anderem das Alleinebleiben, welches Mogli aktuell noch Probleme bereitet. Dies sollte im neuen Zuhause unbedingt kleinschrittig geübt werden, wenn der kleine Mann nicht ohnehin ständig dabei sein darf. Denn das gefällt dem Wuschelkopf eigentlich am allerbesten.

Er ist ein sehr fröhlicher und aufgeweckter Rüde, der offen auf Menschen zugeht und sich über jede Gelegenheit zum Gassigehen freut. Mogli steht zwar auf Action, versucht mitunter aber auch, andere in ihrer Dynamik auszubremsen. Es sollte ihm positiv vermittelt werden, dass er dafür nicht in der Verantwortung steht.

Sein Zimmer bewohnt er zusammen mit zwei netten Hundedamen, mit denen er Gewichts- sowie Frisurentechnisch auf einer Welle schwimmt. Andere Rüden findet er hingegen nur semi-gut und möchte sich mit ihnen weder Bett noch Familie teilen müssen.

Beim Katzentest durchs Fenster hat er einige Ambitionen gezeigt, dem Kater in die Nase zu knipsen. Wir möchten ihn deswegen in einen katzenlosen Haushalt abgeben.

Kleinkinder sollten sich dort ebenfalls nicht befinden. Dafür dürfen seine Interessenten gern schon Hundeerfahrung mitbringen.

Mogli ist ein echter Schatz, wenn man ihn zu lesen und verstehen weiß. Einige Grenzen hier und da kämen ihm aber ebenso zugute wie Abenteuer durch Feld und Flur.

Toby

Toby Bild © Tierhafen

Rasse: Mischling

Geboren: 2015

Geschlecht: männlich, kastriert

Abgabegrund: Übernahme vom Partnertierheim

Im Tierheim seit: 17.02.2021

Toby kam gemeinsam mit 15 weiteren Hunden aus unserem rumänischen Partnertierheim in Brasov zu uns.

Der schöne Junge trägt allem Anschein nach eine gehörige Portion Schäferhund in sich. Zumindest ist er ziemlich auf Zack und sehr agil. Berührungsängste scheint er nicht zu kennen, zumindest wollte er sich uns direkt aus der Nähe vorstellen und sucht eine Menge Körperkontakt.

Der nette Junge saß schon eine ganze Weile im rumänischen Shelter. Was vorher in seinem Leben passiert ist, können wir nicht sagen.

Toby kennt das Zusammenleben in einer gemischten Hundegruppe und teilt sich auch bei uns das Zimmer momentan mit zwei weiteren Hunden.

Sein neues Zuhause sollte ebenso sportlich sein wie er und Lust auf eine Menge Abenteuer und gemeinsames Training haben. Denn Toby ist arbeitswillig und hält nichts von Schlaftabletten.

Timy

Timy Bild © Tierhafen

Rasse: Mischling

Geboren: 2011

Geschlecht: weiblich, kastriert

Abgabegrund: Übernahme vom Partnertierheim

Im Tierheim seit: 17.02.2021

Timy kam gemeinsam mit 15 weiteren Hunden aus unserem rumänischen Partnertierheim in Brasov zu uns.

Damit es nicht zu Verwirrungen kommt, möchten wir noch einmal betonen, dass es sich bei Timy um eine wunderschöne Prinzessin handelt. Die große Lady ist gut bei uns gelandet, freundlich, aber noch etwas verhalten unterwegs. Wir sind gespannt, welche Seiten sie uns im Laufe der Zeit noch zeigen wird.

Timy ist das Zusammenleben in der gemischten Hundegruppe gewöhnt und teilt sich auch bei uns die Unterkunft mit zwei Artgenossen.

Weitere Informationen Das Tierheim Bund gegen Missbrauch der Tiere

Tierhafen

Wiesenfeld 4

34385 Bad Karlshafen



Telefon 05672 921639

E-Mail tierhafen@bmt-tierschutz.de

Web: www.tierhafen.bmtev.de



Unsere Besuchszeiten sind Mittwoch bis Sonntag von 14 Uhr bis 17 Uhr Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 01.03.2021, 16:00 Uhr