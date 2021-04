Natascha Hirschmann vom Tierheim Alsfeld bringt heute zwei Hunde, eine Katze und einen Kater mit, die sich nach lieben Besitzern sehnen.

Dusty

Hund Dusty Bild © Tierheim Alsfeld

Rasse SH - Mischling

Geboren ca. 10/19

Geschlecht männlich

Abgabegrund Übernahme von anderer TS - Orga

Im Tierheim seit 22.04.21

Dusty ist ein quirliger, junger, erwachsener Hund, der sich über ein aktives Familienleben freuen würde. Ganz wichtig ist Hundeschule, Hundekontakt und Auslastung für diesen Hund, man sollte also wirklich ausreichend Zeit haben, jetzt und auch später, "nach" Corona.

Buster

Hund Buster Bild © Tierheim Alsfeld

Rasse Mischling

Geboren ca. 12/ 20

Geschlecht männlich

Abgabegrund Übernahme von anderer TS - Orga

Im Tierheim seit 15.04.21

Buster ist ein Junghund, dessen spätere Größe wir derzeit noch nicht richtig einschätzen können.

Er kann inzwischen schon ein Bisschen am Geschirr an der Leine gehen und wirkt vom Gemüt her klar und ausgeglichen. Er sollte direkt nach der Vermittlung in einer Junghundegruppe zur Schule gehen. Wie schnell Buster lernen wird, stubenrein zu sein, wissen wir nicht. Buster benötigt Menschen, die viel Zeit und Lust haben, ihren Hund in sein neues Leben zu begleiten.

Pepper

Kater Pepper Bild © Tierheim Alsfeld

Rasse Scottisch Fold

Geboren unbekannt

Geschlecht männlich unkastriert

Abgabegrund Fundtier / Aussatz ?

Im Tierheim seit 27.04.21

Pepper wurde in einem Karton aufgefunden und zu uns verbracht. Polizei und Veterinäramt wurden informiert. Der Kater ist sehr lieb und zurückhaltend.

Er kann zunächst nur als Pflegetier in private Hände gegeben werden, da ein halbes Jahr abgewartet werden muss, ob sich Besitzer melden.

Beauty

Katze Beauty Bild © Tierheim Alsfeld

Rasse Maine Coon Mix

Geboren < 1 Jahr

Geschlecht weiblich

Abgabegrund andere TS - Orga

Im Tierheim seit 07.03.21

Beauty ist eine wunderschöne Jungkatze, die in altersähnlicher Katzengesellschaft und mit Freigang leben möchte. Sie ist eine kleine Dame, die sich gerne verwöhnen lässt.

Weitere Informationen Das Tierheim Tierschutzverein Alsfeld und Umgebung e.V.

Tierheim Alsfeld

Jahnstraße 67

36304 Alsfeld



Telefon: 0 66 31 - 28 00

Fax: 0 66 31 - 70 92 35

E-Mail: info@tierheim-alsfeld.de

Infos unter: www.tierheim-alsfeld.de



Bitte informieren Sie sich über die geänderten Öffnungszeiten während der Corona-Pandemie unter: www.tierheim-alsfeld.de Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 03.05.2021, 16:00 Uhr