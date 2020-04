Auch diese Woche suchen wieder Tiere ein neues Zuhause mit Herz. Heute stellen wir Ihnen zwei Hunde und drei Katzen aus dem Tierheim des Elisabethenhof in Reichelsheim vor.

Nemo

Kater Nemo Bild © Tierheim Elisabethenhof

Rasse: EKH

Geboren: 2005

Geschlecht: männlich, kastriert

Abgabegrund: Rückgabe wegen Allergie

Im Tierheim seit: 20.04.2020

Unser Opa "Nemo" ist ein sehr lieber, verschmuster Kater und aufgrund seines Alters taub. Wir suchen für ihn ein ruhiges Zuhause in reiner Wohnungshaltung mit abgesichertem Balkon.

Bichin

Hund Bichin Bild © Tierheim Elisabethenhof

Rasse: Spitz-Mix

Geboren: 12.09.2016

Geschlecht: männlich, kastriert

Abgabegrund: Rückgabe wegen Überforderung

Bichin stellt sich bei uns als klassischer Spitz dar; aktiv, agil, aufmerksam und temperamentvoll hüpft er durch sein Leben. Er schließt sich seinen Bezugspersonen schnell an und bindet sich eng, wobei sein Mensch in der Verantwortung ist, sich nicht zu sehr vereinnahmen und kontrollieren zu lassen von dem kleinen charmanten Rüden. Bichin ist in Spanien kastriert worden und verträgt sich mit den meisten Hündinnen. Gerne hätte er die Oberhand über seine Artgenossen und testet seine Grenzen bei ihnen aus. In der Vergangenheit durfte er andere Hunde an der Leine anpöbeln; er lernt nun sich beim Spaziergang auf seinen Hundeführer zu verlassen und sein kleines Mundwerk etwas zu kontrollieren. Bichin reagiert bei mental schwachen Hundeführern und wenn man es zulässt auf Jogger und sich ähnlich dynamisch oder unkontrolliert bewegende Menschen. Er sollte nicht zu Kindern oder Katzen vermittelt werden. Alleine bleiben zu müssen, soll er bei seinen Vorbesitzern nicht toleriert haben. Wir vermuten, das er sich in der Pflicht gesehen hat seine Menschen zu kontrollieren und deshalb nicht akzeptieren konnte, dass sie ohne ihn aus dem Haus gingen. Unser "Spitzbube" ist (wie jeder Hund) klar und wohlwollend geführt ein Traumhund.

Optimus

Hund Optimus Bild © Tierheim Elisabethenhof

Rasse: Berner Sennenhund

Geboren: 12/2013

Geschlecht: männlich

Abgabegrund: Übernahme Bmt Tierheim

Optimus ist ein gestandener Rüde im besten Alter, der für seinen zweiten Lebensabschnitt ein Zuhause bei souveränen Hundemenschen sucht. Er weiß schon, was er kann und wer er ist; neue Menschen in seinem Leben sollten dies anerkennen und damit umzugehen wissen. Optimus kann stundenweise alleine bleiben, geht bei passenden Temperaturen gerne und ausgiebig spazieren und kann gut im Auto mitfahren. Mit Katzen hat er keinen Vertrag und auf andere Rüden kann er gut und gerne verzichten. Hündinnen findet er nach Sympathie recht gut und ältere wohlerzogene Kinder in der neuen Familie dürften auch kein Problem sein. Optimus möchte nicht einer Stadt leben müssen, sondern bevorzugt den ländlichen Bereich. Er ist ein wirklich charmanter Rüde, der die Nähe und Zuneigung von Menschen sehr mag. Er hat jedoch auch Kraft und seinen Willen; als Mann mit Lebenserfahrung lässt er sich natürlich nicht mehr von jedem dahergelaufenen Zweibeiner etwas erzählen. Hat man ihn jedoch von sich überzeugt, ist Optimus ein angenehmer Begleiter, mit dem man viel Spaß haben kann und auch gelegentlichem Blödsinn ist er nicht abgeneigt.

Susi und Strolch

Kater Strolch Bild © Tierheim Elisabethenhof

Rasse: EKH

Geboren: 01.12.2009

Geschlecht: männlich und weiblich / beide kastriert

Haltung: Freigänger, gemeinsam, ev. auch Wohnungshaltung mit gesichertem Balkon

Im Tierheim seit: 12.11.2019

Abgabegrund: Kastrationsaktion

Katze Susi Bild © Tierheim Elisabethenhof

Strolch ist ein etwas unsicherer, aber sehr lieber und verschmuster Kater. Er ist bestimmt schon älter, da er nur noch wenig Zähne hat. Er wird mit seiner Freundin Susi gemeinsam vermittelt. Die beiden haben ihr ganzes Leben als Freigänger ohne Familienanschluss verbracht. Im Tierheim gehen die beiden trotz des schönen Frühlingswetters nur sehr selten und zaghaft ins Außengehege. Sie würden sicherlich auch in Wohnungshaltung mit gesichertem Balkon Wohlfühlen.

Weitere Informationen Kontakt Bund gegen Missbrauch der Tiere e.V. (bmt)

Tierheim Elisabethenhof

Siedlerstrasse 2

61203 Reichelsheim



Tel.: 06035 9611-0

Infos unter: www.tierheim-elisabethenhof.de oder www.facebook.com/bmt.tierheim.elisabethenhof



IBAN: DE10 5005 0201 0000 0059 75

BIC: HELADEF1822



Öffnungszeiten: Mo - Fr 15 - 17 Uhr, Sa 14 - 17 Uhr

Dienstags, Sonn- und Feiertags ist das Tierheim geschlossen Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 05.04.2020, 16:00 Uhr