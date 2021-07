Heute suchen Tiere aus hessischen Tierheimen wieder nach einem Zuhause mit Herz. Karsten Plücker bringt zwei Hunde und zwei Hündinnen mit, die dringend ein neues Zuhause suchen.

Zoe

Hündin Zoe Bild © Tierheim Wau-Mau-Insel

Geboren: 2016

Rasse: Mischling

Größe: 55 cm

Zoe ist im Februar 2021 aus unserem Tierheim in Brasov zu uns gekommen. Sie ist eine anfangs vorsichtig zurückhaltende Hündin. Nach kurzer Zeit jedoch ein offener, anhänglicher und lieber Hund, der auch für Anfänger geeignet wäre. Kinder wären ebenfalls kein Problem.

Zoe könnte auch als Zweithund zu einem Rüden vermittelt werden. Die Verträglichkeit mit Katzen ist ebenfalls gegeben. Bei Futter und Pflege ist bei ihr nichts zu beachten. Gesundheitliche Probleme sind ebenfalls nicht bekannt.

Goose

Hund Goose Bild © Tierheim Wau-Mau-Insel

Geboren: 2019

Rasse: Mischling

Größe: 30 cm

Goose haben wir im Juni aus unserem Tierheim in Brasov/Rumänien übernommen. Dort ist er im Mai von einer Familie abgegeben worden, die ihn gefunden hat. Da er sehr stark verfilzt war, wurde er im Mai geschoren. Sein ursprüngliches Fell ist also etwas länger. Er ist ein offener und aufgeschlossener Hund, der auch für Anfänger geeignet wäre. Ruhige Kinder wären ebenfalls kein Problem.

Goose könnte auch als Zweithund vermittelt werden. Über die Verträglichkeit mit Katzen ist nichts bekannt

In Bezug auf Fellpflege und Futter ist nichts Besonderes zu beachten.

Chiquita

Hündin Chiquita Bild © Tierheim Wau-Mau-Insel

Geboren: 12-2020

Rasse: Mischling

Größe: 25 cm

Chiquita ist eine von derzeit 15 Junghunden in unserem Tierheim. Sie sucht ein Zuhause bei bei einer Familie oder einem Paar mit Spaß und Erfahrung bei der Erziehung eines Junghundes. Da sie bisher noch kein Zuhause hatte, muss sie das Leben in einer Familie natürlich erst noch lernen. Ebenso das Alleine bleiben, denn bisher waren ja immer ihre vierbeinigen Freunde 24 Stunden bei ihr. Gesundheitlich gibt es bei ihr keine Probleme. Bei Futter und Pflege ist ebenso nichts zu beachten.

Donar

Hund Donar Bild © Tierheim Wau-Mau-Insel

Geboren: 09-2020

Rasse: Altdeutscher Schäferhund

Größe: 55 cm

Donar kam als Fundhund mit der Polizei zu uns ins Tierheim. Bisher hat ihn niemand vermisst und es gibt auch keine Hinweise auf seine Vorgeschichte. Er ist mit einem polnischen Mikrochip gekennzeichnet, so dass wir vermuten, dass er als Welpe in der Coronazeit angeschafft und jetzt wieder "entsorgt" wurde. Rassebedingt ist er ein agiler und unternehmungslustiger Hund. Er braucht ein Zuhause bei sportlich Menschen, gerne mit Haus und Garten. Er ist generell mit Artgenossen verträglich, über Katzen und Kleintiere ist noch nichts bekannt. Standfeste Kinder wären kein Problem. Vorerkrankungen, Futterunverträglichkeiten oder ähnliches sind nicht bekannt.

Weitere Informationen Das Tierheim Tierheim Wau-Mau-Insel

Schenkebier Stanne 20

34128 Kassel



Telefon: 0 561 - 861 56 80

Fax: 0 561 - 861 56 81

E-Mail: tierheim@wau-mau-insel.de

Infos unter: www.wau-mau-insel.de Ende der weiteren Informationen



Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 05.07.2021, 16:00 Uhr