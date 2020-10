Heute suchen Tiere aus hessischen Tierheimen wieder nach einem Zuhause mit Herz. Karsten Plücker vom Tierheim Wau-Mau-Insel in Kassel stellt zwei Hündinnen, einen Kater und eine Katze vor, die dringend eine neue Familie brauchen.

Minnie

Hündin Minnie Bild © Tierheim Wau-Mau-Insel

Minnie ist eine kleine Bichon Frise Hündin. Der Name dieser französischen Rassen bedeutet soviel wie gekräuselter Schoßhund. Und genau das kann aus Minnie in einem liebevollen Zuhause werden. Da sie erst ein halbes Jahr alt ist, braucht sie gerade jetzt am Anfang viel Zuneigung und Zeit mit ihrer zukünftigen neuen Familie.

- Geschichte / woher kommt das Tier, was hat es erlebt, wer waren Vorbesitzer?

Abgabe in unserem Tierheim in Brasov Rumänien- wurde zu früh mit 5 Wochen verkauft und die Halter waren überfordert. War dann in einer Pflegestelle.



- Charaktereigenschaften / verschmust, robust, eigener Kopf?

Lieb, verschmust, sehr anhänglich



- Ansprüche an den neuen Besitzer / Familie, alleinstehende Person, Alter etc.?

Für alles offen, hat mit Menschen, auch Kindern, keine Probleme. Es muss in den ersten Monaten immer jemand zuhause sein – kann noch nicht alleine bleiben.



- Ansprüche an die Umgebung / freie Natur, Wohnung, Garten, Balkon etc.?

Für alles offen



- Ansprüche an die Pflege / Zeitintensiv, welches Futter, Fellpflege etc.?

Mittellanges Fell – muss regelmäßig gebürstet werden. Muss erst noch alles lernen: Stubenreinheit, alleine bleiben, ...



- Umgang mit anderen Tieren / Artgenossen erwünscht, Einzeltier, verträgt sich

Verträglich mit Artgenossen.



- Geeignet für Anfänger?

Ja.



- weitere Besonderheiten / kann Tricks, steht total auf…, mag gar nicht wenn… etc.?-

Noch nichts.

Cora

Hündin Cora Bild © Tierheim Wau-Mau-Insel

Cora ist eine Hündin mit einem bewegten Schicksal. Weil sie teuer operiert werden musste, landete sie im Tierheim. Jetzt ist sie wieder gesund und freut sich auf ein kuscheliges Zuhause in Hessen.

- Geschichte / woher kommt das Tier, was hat es erlebt, wer waren Vorbesitzer?

Cora kam als Fundhund ins Tierheim. Hatte Mamatumore – inzwischen operiert.



- Charaktereigenschaften / verschmust, robust, eigener Kopf?

Menschenbezogen, dankbar für jede Zuwendung, offen, verschmust.



- Ansprüche an den neuen Besitzer / Familie, alleinstehende Person, Alter etc.?

Familie mit größeren Kindern, Rentnerehepaar. Alles offen.



- Ansprüche an die Umgebung / freie Natur, Wohnung, Garten, Balkon etc.?

Wohnung oder Haus mit Garten wäre optimal, aber nicht zwingend.



- Ansprüche an die Pflege / Zeitintensiv, welches Futter, Fellpflege etc.?

Keine besondere Pflege notwendig.



- Umgang mit anderen Tieren / Artgenossen erwünscht, Einzeltier, verträgt sich nicht mit… etc?

Verträglich mit Artgenossen und Katzen.



- Geeignet für Anfänger?

Ja.

Sara

Katze Sara Bild © Tierheim Wau-Mau-Insel

Die Katze Sara ist lieb, aufgeschlossen, verschmust und anhänglich. Ihr hübsches Aussehen verdankt sie dem Mix aus den Rassen Europäisch Kurzhaar und Siam.

- Geschichte / woher kommt das Tier, was hat es erlebt, wer waren Vorbesitzer?

Fundkatze.



- Charaktereigenschaften / verschmust, robust, eigener Kopf?

Lieb, aufgeschlossen, verschmust, anhänglich, muss noch alles lernen.



- Ansprüche an den neuen Besitzer / Familie, alleinstehende Person, Alter etc.?

Offen für alles.



- Ansprüche an die Umgebung / freie Natur, Wohnung, Garten, Balkon etc.?

Wohnungshaltung oder gut gesicherter Freigang.



- Ansprüche an die Pflege / Zeitintensiv, welches Futter, Fellpflege etc.?

Keine zeitintensive Fellpflege.



- Umgang mit anderen Tieren / Artgenossen erwünscht, Einzeltier, verträgt sich nicht mit… etc?

Verträglich mit Artgenossen und Hunden



- Geeignet für Anfänger?

Ja.



- weitere Besonderheiten / kann Tricks, steht total auf…, mag gar nicht wenn… etc.?

Nichts besonderes.

Sam

Kater Sam Bild © Tierheim Wau-Mau-Insel

Der kleine Kater Sam ist erst ein halbes Jahr alt und deswegen noch sehr verspielt. Wir suchen für ihn ein neues Zuhause mit der Möglichkeit für sicheren Freigang.

- Geschichte / woher kommt das Tier, was hat es erlebt, wer waren Vorbesitzer?

Fundkatze.



- Charaktereigenschaften / verschmust, robust, eigener Kopf?

Verschmust, anhänglich, verspielt.



- Ansprüche an den neuen Besitzer / Familie, alleinstehende Person, Alter etc.?

Kinder OK, für alles offen.



- Ansprüche an die Umgebung / freie Natur, Wohnung, Garten, Balkon etc.?

Gesicherter Freigang.



- Ansprüche an die Pflege / Zeitintensiv, welches Futter, Fellpflege etc.?

Keine.



- Umgang mit anderen Tieren / Artgenossen erwünscht, Einzeltier, verträgt sich nicht mit… etc?

Verträglich mit Artgenosssen.



- Geeignet für Anfänger?

Ja.



- weitere Besonderheiten / kann Tricks, steht total auf…, mag gar nicht wenn… etc.?

Nichts besonderes.

Weitere Informationen kontakt Tierheim Wau-Mau-Insel

Schenkebier Stanne 20

34128 Kassel



Telefon: 0 561 - 861 56 80

Fax: 0 561 - 861 56 81

E-Mail: tierheim@wau-mau-insel.de

Infos unter: www.wau-mau-insel.de



Telefonische Sprechzeiten:

Montag bis Freitag 10:00 bis 12:00 Uhr & 16:30 bis 19:00 Uhr



Zurzeit können leider keine Besuchszeiten stattfinden. Eine Tiervermittlung findet ausschließlich nach vorheriger telefonischer Vereinbarung statt.

Dienstag bis Samstag 14:00 bis 17:00 Uhr, sowie nach Vereinbarung.

Vielen Dank für Ihr Verständnis! Ende der weiteren Informationen

