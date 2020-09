Heute suchen Tiere aus hessischen Tierheimen wieder nach einem Zuhause mit Herz. Heute stellen wir Ihnen zwei Hunde und drei Katzen aus dem Tierheim Alsfeld vor.

Pom und Queck

Katze Pom und Kater Queck Bild © Tierheim Alsfeld

Rasse: EKH

Alter: März 2020

Geschlecht: männlich und weiblich

Farbe: Pom tricolor, Queck rot-weiß

Haltung: Freigang

Die kleinen Samtpfoten sind einfach nur zum Verlieben. Die zwei zauberhaften Katzenkinder haben es auf ihrer Suche nach einem liebevollen Zuhause nicht immer leicht gehabt, aber sie haben eine große Willensstärke und Kraft zum Positiven.

Queck ist ein sehr anhänglicher, kleiner, lebensbejahender, aufgeweckter Kater. Er liebt es auf der Schulter zu sitzen, herumgetragen zu werden, immer mit dabei zu sein und gaaaanz viel gestreichelt zu werden. Zeitgleich tobt er ausgelassen mit seinen Katzenkinderfreuden und erobert die Vielfalt der Katzenspiele. Queck hat mittlerweile das doppelte an Gewicht zugenommen, da er intensiv gepäppelt wurde. Noch immer wagt er sich nur zaghaft an Kittenfutter heran und sucht stets die Zuwendung, auch in der Futterbegleitung.

Pom ist eine wunderschöne tricolor-Katze mit einem ausgesprochen hübschen Gesichtchen. Sie hat ein ruhiges, ausgeglichenes, wenig aufdringliches Wesen. In ihrer Katzensprache sehr geschickt, auch im Bezug auf erwachsene Katzen. Sie liegt gerne auf dem Schoß, lässt sich streicheln, schnurrt vor sich hin und fasziniert mit ihrem eher sanften Wesen. Pom wirkt eher souverän.

Beide Kätzchen kennen und mögen Hunde. Wir suchen für diese zwei Kämpfer ein wunderschönes Zuhause mit späterem Freigang und jetzigem Verständnis, dass manche Katzenkinder nicht immer einen leichten Start ins Leben hatten und somit Unterstützung und Fürsorge benötigen.

Magnolie

Katze Magnolie Bild © Tierheim Alsfeld

Rasse: EKH

Alter: ca. Mai 19 geboren

Kastriert:ja

Geschlecht: weiblich

Farbe: getigert-weiß

Haltung: Freigang

Magnolie ist eine absolute Traumkatze. Sie ist verschmust, verspielt, total

zutraulich und kommt super mit ihren Artgenossen zurecht. Sie hat wenig

Angst und mag es auch mal auf spielerische Art und Weise ihre Artgenossen in

ihrem Zimmer zu necken. Aber wenn sie merkt, dass diese das nicht wollen,

dann lässt sie auch von ab. Menschen liebt sie total und mag es sehr auf den

Arm genommen zu werden. Solange, bis sie sagt, dass es ihr genug ist.

Magnolie sollte Freigang nach Eingewöhnung erhalten in einem

verkehrsruhigeren Gebiet, denn dadurch, dass sie wenig Angst hat, könnte

häufiger Verkehr ihr schneller zum Verhängnis werden und dies will ja auch

niemand. Daher suchen wir für sie ein Zuhause in verkehrsarmer Lage und am

besten mit viel Grün zum Erkunden und Entdecken. Noch toller wäre es, wenn

ein verspielter Artgenosse auf sie warten würde, mit dem sie die Welt

erkunden kann und an dem sie sich vielleicht ein bisschen orientieren kann.

Bodo

Hund Bodo Bild © Tierheim Alsfeld/C. Eisenach

Geburtsdatum: 2014

Geschlecht: männlich

Rasse: Mix (Herdenschutzhund)

Berik heißt nun Bodo und ist seinen Besitzern kräftemäßig über den Kopf gewachsen. Deshalb musste er leider wieder zurück zu uns ins Tierheim.

Bodo hatte dann die Chance auf eine neue liebe Familie. Nach zehn Tagen zog der hübsche Rüde aber doch wieder im Tierheim ein. Die neue Familie musste ihn schweren Herzens wieder zurückbringen. Hier berichtet die Familie wie folgt:

Erfahrungsbericht Bodo (Balu/Berik):

Bodo war 10 Tage bei uns. Was uns bei ihm aufgefallen ist.

Wesen: Bodo ist ein seiner Rasse entsprechender Herdenschutzhund. Er ist zwar unsicher, aber im Grunde sehr umgänglich. Wenn er sich aber an einen Menschen bindet, kommt sein rassetypischer Beschützerinstinkt schnell zum Tragen. (Bei uns festgestellt nach ca. 6 Tagen, Männer mag er nicht so sehr wie Frauen. Mein Lebensgefährte wurde von ihm des Schlafzimmers verwiesen durch heftiges Bellen und Zähnefletschen). Dies bedarf einer liebevollen Konsequenz. Er lässt sich gut von einem ruhigen aber dominaten Menschen leiten. Übertriebene Strenge schlägt sicherlich in Missgunst um.

Bodo ist gut leinenenfügig, an der kurzen Leine wie auch an einer Flexleine. Er konnte von mir vom ersten Tag an an der langen Leine abgerufen werden. Er macht "SITZ" und lässt sich gut dirigieren.

Aufgrund seiner Größe bewegt er sich recht zügig. Ich hatte damit kein Problem, da ich recht schnell zu Fuß bin. Langsames gemütliches Spazierengehen ist aber, denke ich, auch mit ihm möglich.

Im Haus verhält er sich ruhig und liegt überwiegend auf der ihm zugewiesenen Decke. Aufgrund seiner Größe nimmt er Körbe ungern an. Fremde werden begutachtet und bewacht, dies muss unterbunden werden.

Er liebt den Körperkontakt zu "seinem Menschen". Ich konnte ihn vom ersten Tag an überall anfassen und streicheln, sogar die tägliche Fellpflege genießt er und hält super still. (Ich habe es täglich bei uns im Garten gemacht. Habe es mit Freilauf verbunden, so dass er, auch wenn es ihm kurzzeitig mal zuviel wurde, aufstehen und kurz mit mir toben konnte. Danach konnte die Fellpflege weitergehen).

Bei der Fütterung (morgens und abends zu unregelmäßigen Zeiten Zeitverschiebung innerhalb einer Stunde) war er geduldig und nicht aufdringlich. Ich konnte ihn auch währenddessen berühren und/oder anfassen.

Er ist super verspielt. Toben mit Körperkontakt und Streicheleinheiten findet er toll. Katzen mag er nicht!!

Kompatibel als Zweithund (Hündin im Haus wurde akzeptiert).

Autofahren mag er überhaupt nicht und daran muss gearbeitet werden.

Lexx

Hund Lexx Bild © Tierheim Alsfeld

Update 06.07.2020: Lexx ist nun doch im Tierheim eingezogen. Gerne dürfen Sie den Rüden nach telefonischer Terminvergabe besuchen.

25.06.2020 Lexx verliert aufgrund privater Umstände sein Zuhause. Wir leisten hier Vermittlungshilfe, damit er die Chance bekommt, direkt von seinem alten Zuhause aus, in ein neues ziehen zu können. Er wird wie folgt beschrieben:

Lexx ist ein Labrador/Rhodesian Ridgeback geb. 01.05.2012. Rüde, kastriert, geimpft und gechipt. Er ist stubenrein, bleibt alleine Zuhause, ist leinenführig und versteht die Befehle: Stopp (Steh), Sitz, Platz, Bleib, Komm, etc.

Lexx ist sehr menschenfreundlich, auch zu fremden Besuchern (kein Wachhund), spielt gerne im Garten und apportiert Stöcke aus Gewässern. Futtersuche ist eines seiner Lieblingsspiele. Andere Tiere und Hunde mag er nicht, da wird auch mal an der Leine gezerrt und gepöbelt. Da Lexx sich bei schönem Wetter tagsüber auch sehr gerne im Garten aufhält, wäre eine Familie mit großem Garten von Vorteil. Reine Wohnungshaltung ist er nicht gewohnt (keine Mietwohnung). Stadtsparziergänge, Besuche in Lokalen, Cafe's, Eisdielen etc. kennt er nicht, da ich ausschließlich im Wald und in Feldern spazieren gegangen bin. Da hin und wieder sein Jagdtrieb durchkommt, habe ich ihn selten von der Leine genommen, dafür gab's anschließend im Garten noch ein paar Spielrunden. Kleine Kinder sind ihm unbekannt.

Lexx wird nur an erfahrene und liebevolle Hände übergeben.

Weitere Informationen kontakt Tierschutzverein Alsfeld und Umgebung e.V.

Tierheim Alsfeld

Jahnstraße 67

36304 Alsfeld



Telefon: 0 66 31 - 28 00

Fax: 0 66 31 - 70 92 35

Email: info@tierheim-alsfeld.de

Infos unter: www.tierheim-alsfeld.de Ende der weiteren Informationen

