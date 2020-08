Heute suchen Tiere aus hessischen Tierheimen wieder nach einem Zuhause mit Herz. Wir stellen Ihnen eine Hündin und eine Katze aus dem Tierheim Alsfeld vor.

Hündin Siebi

Hündin Siebi Bild © Tierheim Alsfeld

Name: Siebi

Geboren: 2017

Rasse: Mischling

Geschichte / woher kommt das Tier, was hat es erlebt, wer waren Vorbesitzer?

Hündin Siebi haben wir am 16. Juli 2020 von unserem Partnerverein Tierhilfe-Hoffnung übernommen.

Ansprüche an den neuen Besitzer / Familie, alleinstehende Person, Alter etc.?

Siebi liebt Menschen über alles, deswegen sollte sie vielleicht Einzelhund in einer sportlichen, aktiven Familie werden.

Katze Liselotte

Katze Liselotte Bild © Tierheim Alsfeld

Name: Liselotte

Geboren: Mai 2020

Rasse: Europäische Kurzhaar Katze

Charaktereigenschaften / verschmust, robust, eigener Kopf?

Liselotte ist ein kleiner Wirbelwind. Sie spielt gerne mit anderen Artgenossen, aber auch alleine wenn sonst keiner Lust hat.

Geschichte / woher kommt das Tier, was hat es erlebt, wer waren Vorbesitzer?

Liselotte ist ein Fundkätzchen.

Ansprüche an die Umgebung / freie Natur, Wohnung, Garten, Balkon etc.?

Durch ihre Augenprobleme wäre eine Wohnungshaltung mit Balkon, bestenfalls gesichertem Freigang ideal.

Ansprüche an die Pflege / Zeitintensiv, welches Futter, Fellpflege etc.?

Liselottes Augen müssen aktuell mit Salbe und Tropfen versorgt werden. Wie sich ihre Augen weiter entwickeln, können wir aktuell noch nicht sagen. Der Termin in der Augenklinik hat ergeben, dass sie aktuell wie durch ein Milchglas sieht. Ob sie schärfere Umrisse erkennen wird, kann aktuell nicht gesagt werden.

Umgang mit anderen Tieren / Artgenossen erwünscht, Einzeltier, verträgt sich

Mit Hunden versteht sich Liselotte gut. Sie sollte zu gleichaltrigen Spielgefährten vermittelt werden.

Weitere Informationen kontakt Tierschutzverein Alsfeld und Umgebung e.V.

Tierheim Alsfeld

Jahnstraße 67

36304 Alsfeld



Telefon: 0 66 31 - 28 00

Fax: 0 66 31 - 70 92 35

Email: info@tierheim-alsfeld.de

Infos unter: www.tierheim-alsfeld.de Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 10.08.2020, 16:00 Uhr