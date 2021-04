Heute suchen vier Hunde dem Tierheim Tierhafen Bad Karslhafen wieder nach einem Zuhause mit Herz.

Stevie

Hund Stevie Bild © Tierheim Bad Karlshafen

Rasse: Mischling

Geboren: 2013

Geschlecht: Rüde, kastriert

Größe: 48 Zentimeter, 21 Kilogramm

Abgabegrund: Wiederaufnahme wegen Überforderung

Im Tierheim seit: 13.03.2021

Stevie ist blind, ein hemmungsloser Schmuser, der jede Aufmerksamkeit bis aufs letzte auskostet; kontaktfreudig; freundlich und unfreiwillig komisch. Im Haus verhält sich ruhig, chillt gern im Körbchen und ist ein unkomplizierter Mitbewohner. Stevie liebt es, in der Natur unterwegs zu sein, saugt Gerüche auf, filtert jedes Geräusch mit seinen riesigen Tütenohren, flitzt über die Wiesen, kugelt sich im Gras und macht sich nichts aus spitzen Dornen, die er mal wieder übersehen hat und die ihn deswegen an der Nase kratzen. Für ihn wird das letzte, dafür zu 1.000 % passende Zuhause gesucht, in dem er wegen seiner Einschränkung nicht bemitleidet, sondern individuell gefördert wird. Ein Haushalt ohne kleine Kinder, ohne Katzen, dafür mit hundeerfahrenen Menschen wäre ein Traum! Stevie möchte nicht im Großstadtgetümmel, sondern ländlich wohnen.

Toby

Hund Toby Bild © Tierheim Bad Karlshafen

Rasse: Mischling

Geboren: 2015

Geschlecht: Rüde, kastriert

Größe: 55 Zentimeter, 25 Kilogramm

Abgabegrund: Übernahme Partnertierheim

Im Tierheim seit: 17.02.2021

Toby ist enorm auf Zack, agil und wachsam. Er ist gleichzeitig aufgeschlossen und freundlich, wie auch immer ein wenig nervös unterwegs, geiert nach Aufmerksamkeit genauso wie nach einer nachhaltigen Beschäftigung. Wer eine Couchpotatoe sucht, darf getrost an Toby vorbeigehen, ohne einen weiteren Blick zu riskieren.

Sein neues Zuhause sollte ebenso sportlich sein wie er und Lust auf eine Menge Abenteuer und gemeinsames Training haben. Denn Toby ist arbeitswillig und hält nichts von Schlaftabletten.

Sky

Hund Sky Bild © Tierheim Bad Karlshafen

Rasse: Mischling

Geboren: 2012

Geschlecht: Rüde, kastriert

Größe: 50 Zentimeter, 26 Kilogramm

Abgabegrund: Übernahme Partnertierheim

Im Tierheim seit: 22.12.2020

Sky ist freundlich, genießt vor allem engen Schmusekontakt über alle Maßen. Nicht selten steckt Sky seine Schnute in Armbeugen oder Achselhöhlen – nicht, weil es dort besonders reizvoll riechen würde, sondern einfach, weil er bestmöglich gekrault werden möchte. Dass er nicht nur gute Erfahrungen mit Menschen gesammelt hat, fällt nicht zuletzt durch seine Unsicherheiten auf. Auch körperliche Schäden hat Sky davongetragen. Vermutlich hatte er in seinem Herkunftsland einen schweren Unfall oder er hat Bekanntschaft mit einer Eisenstange gemacht. Seine Brustknochen sind fast komplett verknöchert und seine Wirbelsäule ist unnatürlich verbogen. Er sucht empathische Menschen, die ihm auch die restlichen - vor allem seelischen - Wunden nehmen und ihm zeigen, wie schön das Leben auch an der Seite von Zweibeinern sein kann.

Dia

Hündin Dia Bild © Tierheim Bad Karlshafen

Rasse: Mischling

Geboren: Juli 2020

Geschlecht: Hündin, kastriert

Größe: 40 Zentimeter, 12 Kilogramm

Abgabegrund: Übernahme Partnertierheim

Im Tierheim seit: 06.04.2021

Dia ist offenherzig, sucht aktiv den Kontakt zum Menschen und freut sich über dessen Aufmerksamkeit. Ihrem Alter entsprechend hat sie noch einige Flausen im Kopf, möchte bewegt und bespaßt werden sowie nebenbei die Schulbank drücken. Denn als ehemalige Straßenhündin ist ihr Hunde-1x1 noch ausbaufähig. Ihr Zimmer teilt sich die zierliche Dame noch mit einem Rüden, was gut funktioniert. Bei stimmiger Sympathie könnte sie sicherlich auch Zweithund werden. Dia wartet gespannt darauf, was das Leben für sie bereithält und welche Erinnerungen sie auf ihrem Weg sammeln darf.

Weitere Informationen Das Tierheim Tierheim Bad Karlshafen - Tierhafen

Wiesenfeld 4

34385 Bad Karlshafen



Telefon: 0 56 72 - 92 16 39

Fax: 0 56 72 - 92 19 55

Email: tierhafen@bmt-tierschutz.de

Infos unter: tierheim-bad-karlshafen.bmtev.de/



Öffnungszeiten:

Telefonische Sprechzeiten: Montag bis Sonntag 10:00 bis 17:00 Uhr



Aufgrund der Corona-Pandemie werden Besuchstermine nur nach vorheriger Absprache vergeben. Auf dem Tierheimgelände ist Maskenpflicht. Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 12.04.2021, 16:00 Uhr