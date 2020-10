Heute suchen Tiere aus hessischen Tierheimen wieder nach einem zuhause mit Herz. Maresi Wagner vom Tierheim Cappel in Marburg stellt Hunde vor, die dringend eine neue Familie brauchen.

Cesar

männlich, kastriert

Herdenschutzhund-Mix

Geboren 2016

Hund Cesar Bild © Tierheim Cappel

Der imposante Cesar mit dem ruhigen aber bestimmten Charakter bringt eindeutige Herdenschutzqualitäten mit: er ist aufmerksam, treu und genießt es, mit seinen Bezugspersonen in aller Ruhe zu arbeiten (zum Beispiel kleinere Suchspiele oder Gehorsamstraining). Es zeigt ebenso auch eine typische Dickköpfigkeit und im neuen Zuhause sollte klar an Vertrauen und Bindung gearbeitet werden, damit er dem Menschen die Führung und Kontrolle gerne überlässt.

Cesar freut sich darüber, Ausflüge in die Natur zu machen, verbringt aber auch gerne einfach Zeit auf seinem Grundstück. Er sollte im neuen Zuhause unbedingt einen gesicherten Garten und/oder Hof haben.

Mit anderen Hunden und Tieren ist Cesar nur bedingt verträglich.

Cesar zeigt eine mittelstarke Hüftdysplasie.

Er ist ein großartiger Hund für Menschen, die mit seinem selbstständigen aber nichtsdestotrotz treuherzigen Charakter umgehen können und Freude daran haben, ihm klare Strukturen zu geben.

Carlo

Hund Carlo Bild © Tierheim Cappel

männlich, kastriert

Deutsch Drahthaar

Geboren 2011

Der hübsche, freundliche und sensible Carlo wünscht sich ein liebevolles Zuhause, in dem er viel Zeit bei und mit seinen Menschen verbringen darf. Er bindet sich sehr schnell und eng an seine Bezugspersonen und liebt sie sehr. Er genießt es sehr, mit ihnen draußen unterwegs zu sein und Aufmerksamkeit zu bekommen. Er wird gerne geknuddelt und ist familientauglich.

Carlo eignet sich wunderbar für kleine und große Ausflüge in die Natur und geht sehr entspannt und vorbildlich an der Leine, zeigt aber auch etwas Jagdtrieb. Zuhause ist er ruhig und stubenrein, aber hat trotz Training große Probleme damit, alleine zuhause zu sein, weswegen er auch im Tierheim abgegeben wurde. Er braucht daher ein Zuhause, in dem er viel mit dabei sein kann, vielleicht sogar mit zur Arbeit kommen darf, und sich auch in dieser Hinsicht auf seine Menschen langfristig verlassen kann.

Carlo versteht sich in der Regel gut mit anderen Hunden. Es ist dem schönen, treuen Gefährten sehr zu wünschen, dass er schon bald wieder ein wunderbares, passendes Zuhause finden darf!

Sissy

Katze Sissy Bild © Tierheim Cappel

weiblich

EKH

Geboren ca. 2012

Die schöne Sissy ist eine sehr menschenbezogene, zutrauliche Katze. Sie ist freundlich, verschmust und anhänglich. Sissy genießt Aufmerksamkeit, allerdings fühlt sie sich durch Trubel und Stress belastet. Sie sucht ein ruhiges Zuhause mit liebevoller, gemütlicher Gesellschaft durch ihre Menschen.

Sissy wurde in Marburg gefunden, wo sie verzweifelt bei Zigarettenkippen nach Essbarem suchte. Bei ihr wurde eine Schilddrüsenüberfunktion festgestellt. Sie wird aktuell medikamentös eingestellt, damit sie ein beschwerdefreies, glückliches Leben führen kann. Im neuen Zuhause sollte natürlich auch weiterhin auf ihr gesundheitliches Befinden, ihre Blutwerte und in tierärztlicher Sprache bestenfalls auf Diätnahrung geachtet werden.

Aufgrund ihrer Erkrankung sucht Sissy kein Zuhause mit uneingeschränktem Freigang. Sie würde sich über einen schönen Balkon oder um einen sicheren Garten sehr freuen.

Mit anderen Katzen zeigt Sissy sich eher zurückhaltend und gestresst und möchte daher lieber in Einzelhaltung leben.

Sissy zeigt sich sehr liebenswert, dankbar für jede Aufmerksamkeit und würde sich sehr freuen, noch schöne Jahre bei guter Pflege und viel Liebe verbringen zu dürfen!

Grace Kelly

Bild © Tierheim Cappel

weiblich

EKH

Geboren ca. 2018

Grace Kelly ist eine freundliche, menschenbezogene Katze, die aber auch ihre Rückzugsbereiche benötigt. Sie reagiert sehr sensibel darauf, eingesperrt zu sein oder bedrängt zu werden und sucht daher ein Zuhause, in dem sie sich darauf verlassen kann, dass ihre Menschen ihr ihre Freiräume lassen, aber auch viel mit ihr schmusen und spielen, wenn sie ihre Nähe sucht. Als Familienkatze mit älteren Kindern ab etwa 12 Jahren und ohne noch ausstehenden Nachwuchs wäre sie sicherlich gut geeignet.

Sie kam mit ihren drei Kitten Audrey, Marlon und Humphrey als Abgabetiere ins Tierheim, da ihre Halter sich nicht mehr um sie kümmern konnten. Mit ihren Kindern zeigt Grace sich liebevoll, reagiert auf fremde Katzen aber sehr irritiert. Sie wird daher in Einzelhaltung vermittelt, in der sie durch ihre Menschen viel Aufmerksamkeit bekommt. Ab dem 17.10.2020 kann sie von den drei Kleinen getrennt werden.

Mit Hunden zeigt Grace sich absolut unverträglich.

Man merkt Grace deutlich an, dass sie sich wieder nach Freigang sehnt. Nach der noch ausstehenden Kastration und nach ausreichend Eingewöhnung sollte sie daher wieder Ausgang nach draußen bekommen. Ein Garten am Haus würde sie sehr freuen. Grace wird sich bestimmt sehr freuen, nach der Zeit als Mama auch wieder ihre eigenen Bedürfnisse abdecken zu können und sich bei ihren Menschen ganz und gar entspannen zu dürfen. Es wäre schön, wenn sie nach dem Auszug der drei Kätzchen nicht lange warten müsste, bis sie auch eine neue Familie gefunden hat!

Weitere Informationen kontakt Tierheim Cappel

Verein Tierheim Landkreis Marburg-Biedenkopf e. V.

Bahnhaus 7

35043 Marburg



Telefon: 0 64 21 - 46 79 2

Fax: 0 64 21 - 95 31 37

E-Mail: tierheim@marburg.de

Infos unter: www.tierheim-marburg.de Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 12.10.2020, 16:00 Uhr