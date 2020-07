Heute suchen wieder zwei Katzen und ein Hund aus dem Tierheim Alsfeld wieder nach einem Zuhause mit Herz.

Peugeot

Hund Peugeot Bild © Tierheim Alsfeld

Alter: 07.2010

Geschlecht: männlich

Rasse: Mix

Agiler Senior sucht Zuhause. Peugeot ist für seine 10 Jahre noch ein fitter Senior. Er liebt Spaziergänge und kuscheleinheiten. An der Leine laufen klappt schon sehr gut, doch eine gewissen Grund Erziehung muss noch geübt werden. Peugeot sitzt mit seiner Freundin Tesla zusammen und ist anderen hinden auch Sympathiebedingt nicht abgeneigt. Rüde Peugeot haben wir am 04.06.2020 von unserem Partnerverein Tierhilfe-Hoffnung übernommen.

Zuckerfee

Katze Zuckerfee Bild © Tierheim Alsfeld

Rasse: EKH

Alter: ca. 07/2019

Geschlecht: weiblich

Kastriert: ja

Handicap: rechtes Auge fehlt

Farbe: tricolor

Haltung: Freigang mit beruhigter Verkehrslage

Zuckerfee hat ihren Namen nicht ohne Grund. Der Schatz ist einfach nur Zucker. Man muss sie einfach erleben. Ihr Handicap merkt man ihr nicht an. Sie ist so verschmust und liebt auch ihre Artgenossen. Wo sie neu ins Zimmer kam wurden ihre Artgenossen erstmal in Grund und Boden geschmust. Natürlich respektiert sie, wenn es nicht gewünscht ist. Sie ist total bezaubernd. Die kleine Maus will gern entdecken, daher wird man sie in Wohnungshaltung eher nicht dauerhaft halten können. Für sie wünschen wir uns ein Zuhause, was abseits von viel befahrenen Straßen liegt. Da sie nicht sieht was von rechts kommt, wenn sie Strassen überquert, wollen wir gern für sie die Gefahr so minimal wie möglich halten und das Schicksal nicht rausfordern. Sie möchten die Zuckerfee kennen lernen? Dann vereinbaren Sie gern einen Termin mit uns.

Sammy

Kater Sammy Bild © Tierheim Alsfeld

Rasse: EKH

Alter: 2011

Geschlecht: männlich

Kastriert: ja

Farbe: rot-weiß

Haltung: Freigang

Toller Schmusekater sucht ein ruhiges Zuhause: Sammy wurde bei uns abgegeben. Er ist ein super verschmuster, ruhiger Kater. Jede Streicheleinheit nimmt er schnurrend entgegen und ist dankbar dafür. Sammy sucht ein Zuhause, dass nicht turbulent ist. D.h. es sollten keine kleinen Kinder vorhanden sein, denn dies setzt ihn unter Stress. Aktuell sitzt er mit einem Kater und drei Katzen in einem Zimmer und es klappt soweit sehr gut. Von ihm geht sehr wenig Aggression aus, nur wenn seine Artgenossen ihm zu nah kommen, dann tatzt er und zieht sich zurück. An sich ist er ein sehr gemütlicher Kerl. Fasst man ihn zu grob an, dann zeigt er es kurz mit einem Fauchen. Auch möchte er nicht umarmt werden oder eingeengt, dann zeigt er sofort seine Grenzen und hebt die Pfote. Er möchte eben einfach nur verwöhnt werden. Und am Liebsten hätte er es, wenn er alleine in ein Zuhause ziehen könnte. Sammy liebt seinen Freigang. Den sollte er nach Eingewöhnung auch wieder bekommen.

