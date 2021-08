Heute suchen Tiere aus hessischen Tierheimen wieder nach einem zuhause mit Herz. Maresi Wagner aus Marburg bringt Hunde und Katzen mit, die sich dringend ein neues Zuhause wünschen.

Mandy

Bild © hr

Die liebe Mandy ist eine freundliche und fröhliche Hundedame im besten Alter. Sie ist als Familienhund sehr gut geeignet und zeigte bisher mit Kindern gar keine Probleme. Mandy ist verschmust, sehr verträglich und anhänglich. Sie geht sehr gerne spazieren und genießt die Natur. Dabei sollte sie aber nur gesichert geführt werden, da sie in der Vergangenheit sonst häufiger entlaufen ist. Podencos haben einen starken Jagdtrieb und sind blitzschnell, daher kann Mandy auch nicht in ein Zuhause mit Katzen oder Kleintieren vermittelt werden. Mit anderen Hunden zeigt sich Mandy in der Regel gut verträglich. Mandy hat ein Herznebengeräusch und erhält daher zweimal täglich eine kleine Tablette.





Name : Mandy

: Mandy Rasse : Podenco-Mix

: Podenco-Mix Geboren : 2013

: 2013 Geschlecht : weiblich, kastriert

: weiblich, kastriert Abgabegrund : gesundheitliche Umstände des Frauchens

: gesundheitliche Umstände des Frauchens Im Tierheim seit: 02.06.2021

Symba

Bild © hr

Symba ist ein freundlicher, verschmuster und selbstbewusster Traumkater. Er geht gelassen und neugierig mit neuen Situationen um, liebt Aufmerksamkeit, ist verspielt und ist gerne als Freigänger auch aktiv draußen unterwegs. Er ist familientauglich und zeigt sich auch bei fremden Menschen sofort zutraulich. Mit anderen Katzen zeigt Symba sich in der Regel recht dominant, im Tierheim hat er in Kater Felix aber einen treuen Kumpel gefunden. Sie könnten gerne gemeinsam ausziehen. Aufgrund eines Autounfalls (Oktober 2020) hat Symba seinen Schwanz verloren und Nervenschädigungen erlitten. Er kann nicht gezielt aufs Klo gehen. Er bekommt daher Medikamente und Mittel um seine Darmtätigkeit anzuregen und seine Blase wird dreimal täglich ausmassiert (er wird also "abgehalten"). Inkontinenz gehört bei Symba leider mit dazu. Er ist daher ein großes "Notfellchen" des Tierheims, denn für ihn werden ganz besondere Menschen gesucht, die mit seinem Handicap zurechtkommen und ihm ein schönes Zuhause schenken. Er ist ein lebensfroher, aktiver und sehr liebenswerter Kater, der diese Chance absolut verdient!





Name : Symba

: Symba Rasse : Europäisch Kurzhaar

: Europäisch Kurzhaar Geboren : 03/2017

: 03/2017 Geschlecht : männlich, kastriert

: männlich, kastriert Abgabegrund : persönliche Umstände

: persönliche Umstände Im Tierheim seit: 25.04.2021

Pascal

Bild © hr

Pascal ist ein entspannter, gemütlicher Kater mit tollem Charakter. Er kam als Fundtier ins Tierheim und blieb, da sich kein Besitzer meldete. Er wird sehr gerne gesschmust und gestreichelt, genießt Gesellschaft und würde sich als Familienkater mit viel Aufmerksamkeit sicherlich sehr wohl fühlen. Pascal wurde, wie leider nicht untypisch für unkastrierte Streuner, positiv auf die Immunschwächererkrankung FIV, die dem menschlichen HIV ähnelt, getestet. FIV ist eine reine Katzenerkrankung. Pascal ist symptomfrei und würde sich über ein liebevolles Zuhause in Wohnungshaltung mit Balkon sehr freuen. Mit anderen Katzen zeigte er sich am Fundort und bei uns im Tierheim gut verträglich und würde gerne einen Kumpel an seiner Seite wissen.



Name: Pascal

Rasse: EKH-Mix

Geboren: ca. 2016

Geschlecht: männlich, kastriert

Abgabegrund: Fundtier

Im Tierheim seit: 22.05.2021

Junior

Bild © hr

Der kleine Junior kam gemeinsam mit seiner Mama und vier weiteren Geschwistern ins Tierheim. Er steht exemplarisch für viele kleine Kätzchen, die jedes Jahr dutzend- und hundertfach aus unkontrollierter Katzenvermehrung stammen, in Scheunen, Gärten und Feldern das Licht der Welt erblicken und teils mit, teils ohne Mama im Tierheim landen (oder verwildern). Junior hat einen besten Freund, das getigerte Katerchen Leon, mit dem er ein gemeinsames Zuhause sucht. Seine Geschwister werden als Doppelpacks ausziehen. Junior zeigt sich sehr verschmust, zutraulich und sehr aktiv und verspielt. Er geht neugierig auf alles zu, möchte - typisch Jungkatze - viele Abenteuer erleben und braucht ein Zuhause mit viel Aufmerksamkeit. Er sucht explizit kein Zuhause in Einzelhaltung sondern wird, wie alle Kätzchen des Tierheims, nur im Doppelpack oder zu einer passenden Erstkatze vermittelt. Leon ist ein toller Kumpel für Junior, ist aber ängstlicher und wird daher nicht im Fernsehstudio vorgestellt. Junior und Leon können, wenn sie kastriert und älter sind, an Freigang gewöhnt werden oder ihr auch gerne als reine Wohnungskatzen leben. Wichtig ist, dass langfristig mit ihnen geplant wird und sie nicht nur wegen des Niedlichkeitsfaktors adoptiert werden.



Name: Junior

Rasse: EKH

Geboren: 09.05.2021

Geschlecht: männlich

Abgabegrund: Fundtier

Im Tierheim seit: 06.06.2021

Weitere Informationen Das Tierheim Tierschutzverein Alsfeld und Umgebung e.V.

Tierheim Alsfeld

Jahnstr. 67

36304 Alsfeld



Telefon: 0 66 31 – 28 00

Fax: 0 66 31 – 70 92 35

E-Mail: info@tierheim-alsfeld.de

Infos unter: www.tierheim-alsfeld.de



Bitte informieren Sie sich über die geänderten Öffnungszeiten während der Corona-Pandemie unter: www.tierheim-alsfeld.de Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, "hallo hessen", 09.08.2021, 16:00 Uhr